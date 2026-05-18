Военнослужащие Южной группировки войск успешно уничтожили крупный склад материальных средств, а также пехоту противника на Славянском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ходе выполнения боевых задач операторы ударных дронов группировки также своевременно выявили и ликвидировали скопление живой силы украинских подразделений, передает ТАСС.

Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Славянска, расчеты беспилотных систем Южной группировки войск в ходе боевой работы выявили склад боеприпасов противника. Точным попаданием цель была уничтожена, — сообщили в ведомстве.

Как особо отметили в министерстве, подразделения «Юга» продолжают активную и методичную работу в ближнем тылу противника. Бойцы планомерно блокируют ключевые транспортные дороги, ликвидируют военное имущество и подрывают логистические базы снабжения ВСУ.

Ранее министерство раскрыло, что ВСУ за сутки боев лишились 1075 военнослужащих. По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 190 человек, «Запада» — более 180, «Южной» — до 90, «Центра» — свыше 300, «Востока» — более 270 и «Днепра» — до 45.