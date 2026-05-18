18 мая 2026 в 14:35

Лавров попросил другие страны не лезть в работу иранской АЭС «Бушер»

Лавров: вопрос работы АЭС «Бушер» касается исключительно России и Ирана

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сотрудничество по атомной электростанции «Бушер» является суверенным делом Москвы и Тегерана, в которое не имеют права вмешиваться третьи страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Выступая на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров со своим коллегой из Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе, он напомнил об особом статусе энергетического объекта, передает ТАСС..

Этот объект никогда не был ни под какими санкциями. Он был выведен за скобки договоренности об иранской ядерной программе в 2015 году, — подчеркнул Лавров.

Дипломат добавил, что взаимодействие в атомной сфере не ущемляет чьих-либо интересов и полностью соответствует нормам международного права. Несмотря на внешнее давление, взаимовыгодный масштабный проект продолжает планомерно и успешно реализовываться специалистами двух государств.

Ранее Росатом возобновил работы по бетонированию и армированию зданий второго сооружаемого энергоблока АЭС «Бушер» в Иране. Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев сообщил, что оборудование для энергоблока изготавливается в плановом порядке, но возвращать российский персонал на площадку в полном объеме пока преждевременно.

