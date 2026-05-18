18 мая 2026 в 14:38

Лавров отреагировал на приглашение посетить Экваториальную Гвинею

Лавров принял приглашение Экваториальной Гвинеи посетить Малабо

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров принял приглашение своего коллеги из Экваториальной Гвинеи Симеона Ойоно Эсоно Ангуе посетить Малабо. На пресс-конференции по итогам переговоров он добавил, что стороны договорятся о взаимоприемлемых сроках визита.

Министр подтвердил в мой адрес приглашение в Малабо. С удовольствием и благодарностью принимаю. Обязательно договоримся о взаимоприемлемых сроках, — отметил Лавров.

Лавров также отметил, что Москва благодарна Экваториальной Гвинее за объективную позицию по Украине и отказ присоединяться к русофобским инициативам в ООН. Российская сторона, в свою очередь, ознакомила коллег с последними событиями на этом направлении внешней политики и с ходом достижения целей специальной военной операции, добавил глава МИД РФ.

Ранее Лавров отмечал, что Россия и африканские государства ведут активную подготовку к саммиту, по итогам которого планируется подписание пакета важных документов. Эксперты с обеих сторон уже прорабатывают ключевые направления будущего долгосрочного сотрудничества.

Власть
МИД РФ
Сергей Лавров
визиты
Экваториальная Гвинея
