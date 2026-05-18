В Раде заявили, что на охрану Ермака тратят бюджетные деньги Железняк: Ермак вышел из СИЗО под госохраной, оплаченной налогоплательщиками

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак, которому предъявили обвинение по делу о коррупции, продолжает пользоваться услугами государственной охраны за счет налогоплательщиков, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. По словам политика, его встречали из СИЗО те же силовики, что и во время работы у украинского главы Владимира Зеленского.

Мы идентифицировали всех охранников Ермака, которые его встречали сегодня из СИЗО. Вкратце, это все его охрана еще со времен работы. Не знаю, помогает ли это защититься от тайных темных сил или нет, но точно за наши налоги, — написал депутат.

Ранее сообщалось, что Ермак вышел из следственного изолятора. Он провел там четыре ночи. Экс-чиновник неохотно отвечал на вопросы представителей СМИ, встретивших его у выхода из СИЗО. Однако он подтвердил, что находился в платной камере.

До этого в Высшем антикоррупционном суде сообщили, что за Ермака внесли залог — речь идет о сумме в 140 млн гривен (232,4 млн рублей). Пополнять счет для внесения залога желающие могли и в течение выходных, но ВАКС проверяет наличие средств в рабочий день.