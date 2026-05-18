За Ермака внесли залог

За экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака внесли залог — речь идет о сумме в 140 млн гривен (232,4 млн рублей), сообщили в Высшем антикоррупционном суде. Пополнять счет для внесения залога желающие могли и в течение выходных, но ВАКС проверяет наличие средств в рабочий день. В связи с этим, несмотря на активный сбор средств на залог, 16 и 17 мая Ермак провел в СИЗО.

Ранее Киевский суд арестовал Ермака и разрешил ему выйти под залог в 180 млн гривен (304,2 млн рублей). Сам он называл эту сумму неподъемной и заявлял, что таких денег у него нет. По его словам, друзья и знакомые могут внести за него залог. Позже украинский продюсер Григорий Гришкан сообщил, что перечислил 666 гривен (1104 рубля).

Позже депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что деньги для выплаты залога за экс-главу офиса президента Украины были собраны в полном объеме 15 мая, но их не успели перевести на счет Высшего антикоррупционного суда страны. По его словам, все делалось под давлением главы государства Владимира Зеленского.