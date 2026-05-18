ФСБ сообщила о задержании 37 поджигателей за март

В российских регионах за март задержали 37 человек, подозреваемых в поджогах объектов инфраструктуры и имущества по заданиям украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, фигурантов склоняли к противоправным действиям с помощью психологического давления и обмана через Telegram.

В рамках возбужденных <…> уголовных дел <…> только в марте текущего года на территории российских регионов задержаны 37 граждан РФ, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги объектов связи, транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры и кредитно-финансовой системы, а также государственного и частного имущества, — сообщили в ЦОС ФСБ.

По информации ФСБ, многие задержанные ранее общались в Telegram-группах знакомств с девушками, которым передавали координаты школ, торговых центров и собственных адресов. После этого злоумышленники, представляясь сотрудниками российских правоохранительных органов, утверждали, что переданные данные якобы использовались ВСУ для подготовки атак.

В ведомстве заявили, что введенных в заблуждение граждан склоняли к совершению противоправных действий под угрозой уголовного преследования. Им объясняли это необходимостью проверки антитеррористической защищенности объектов или участием в оперативных мероприятиях.

Ранее в Курганской области двум несовершеннолетним предъявили обвинение в совершении теракта путем поджога железнодорожного оборудования. Фигурантами дела стали 15-летний и 17-летний жители региона. По версии следствия, в октябре 2025 года оба подростка вступили в преступный сговор с неустановленным лицом через Telegram.