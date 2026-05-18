Глава европейской дипломатии Кая Каллас не намерена участвовать в выборах президента Эстонии, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR. По словам политика, должность главы государства ей не подходит.

Глава европейской дипломатии также рассказала, что иногда задумывается о том, какую карьеру могла бы выбрать вне нынешней должности. По ее словам, во время зарубежных поездок ей приходят мысли о работе послом.

Ранее журналист с Кипра Алекс Христофору заявил, что глава Еврокомиссии может отомстить президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за беспилотников ВСУ, которые стали причиной кризиса в Прибалтике. После ситуации с украинскими дронами в Латвии и Эстонии в Евросоюзе растет раздражение действиями Киева, добавил он.

До этого член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что ЕС до сих пор не предпринял ни одного реального шага для урегулирования конфликта на Украине. Если европейские политики все же соберутся на переговоры с Россией, то вести их должна не Каллас с ее откровенной русофобией, считает депутат. По словам парламентария, Россия всегда открыта к диалогу, но ждет от ЕС серьезного подхода и конкретных участников, а не пустых заявлений.