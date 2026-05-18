18 мая 2026 в 10:49

Медведчук раскрыл коварные планы ближайшего окружения Зеленского

Медведчук: Зеленский стал неудобным для ближайшего окружения политиком

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский перестал быть удобным политиком, его начинает сдавать ближайшее окружение, написал бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской статье. По его словам, на прошлой неделе в Киеве прошло срочное закрытое совещание с участием глав СБУ и украинского МИД, где обсуждали интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором она назвала президента Украины главным препятствием для мира.

В Киеве перепугались не на шутку. Но что такого нового сказала экс-пресс-секретарь? Неужели этого никто ранее не знал? По «странному стечению обстоятельств» коррупционные расследования вплотную приблизились к фигуре Зеленского. Его ближайшие подпевалы — Миндич и Ермак — находятся под подозрением, считай, разоблачены, и теперь окружение кровавого клоуна спешит перекраситься, чтобы откреститься от преступлений, которые он совершал, — написал Медведчук.

Политик добавил, что правительство Зеленского совершило слишком много преступлений, чтобы их можно было скрыть. Он считает, что президент нелегитимен и сам развязывает руки тем, кто давно хочет его устранить. Медведчук заключил, что этого уже хотят многие силы на Западе, и страх Зеленского с каждым днем растет.

Ранее административный директор Центра исследований и образования по борьбе с коррупцией Андрей Билецкий отмечал, что арест бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака стал настоящим испытанием для правительства Украины и президента Владимира Зеленского. По его словам, для властей это обернулось настоящей дилеммой.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
коррупция
