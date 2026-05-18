Поиски Асылханова: последние новости 18 мая, что известно спустя 1,5 месяца

В Кемеровской области продолжаются поиски 23-летнего участника спецоперации Героя России Алексея Асылханова. Какие известны последние новости о случившемся сегодня, 18 мая?

Какие известны последние новости об исчезновении Асылханова

Алексей Асылханов бесследно исчез 3 апреля. В тот день он сообщил своей супруге Валерии, что отправляется на работу — в техникум агротехнологий и сервиса, где работал учителем ОБЗР. В образовательном учреждении мужчина не появился и перестал выходить на связь.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что незадолго до пропажи военный сел в авто черного цвета, однако установить его номер не удалось.

«Мне просто сказали, что он сел в машину, а куда они поехали — отследить не удалось», — рассказала MK.RU супруга военного Виктория.

По словам Валерии, Асылханов вернулся со службы более года назад, у него есть ранение — он передвигается на протезе. При этом мужчина «жил настоящим днем», вел активный образ жизни, не злоупотреблял алкоголем.

«У него были контузии. Но я не думаю, что это может быть как-то связано с его состоянием уже на гражданке», — сообщила она.

Супруга Асылханова отвергла версию, что он мог вернуться в зону спецоперации, поскольку они ждут рождения ребенка.

«Он давно знал об этом. И он, и я очень ждали этого ребенка. Я верю, что с Лешей все хорошо, и он вернется», — заявила она, отметив, что пока еще не знает пол ребенка.

Валерия также рассказала, что не получала никаких требований о выкупе. Соответствующей информации, по ее словам, не поступало и от правоохранительных органов.

«Сейчас что только не пишут, в том числе, и то, что Лешу могли похитить с целью получения выкупа. Я в это не верю. Ни следственный комитет, ни полиция об этом не сообщают. Вот если компетентные органы скажут, что это правда, тогда поверю», — добавила она.

Асылханову в сентябре 2025 года присвоили звание Героя России. По данным МО РФ, за время службы он уничтожил 15 танков, 50 боевых бронированных машин и большое количество живой силы ВСУ.

Какие есть версии исчезновения Асылханова

Алексей Асылханов мог попасть в рабство, если потерял память, сказал в беседе с NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. Однако, по словам эксперта, наиболее вероятно криминальное происшествие.

«В случае с Асылхановым, скорее всего, речь идет о конфликте, связанном с бизнесом, долгами или крупными деньгами. Если парня взяли в плен, есть шанс, что его найдут во время полицейских рейдов», — заявил Лунев.

Экс-штурмовик, ветеран СВО Виктор Викторко не исключил, что у Асылханова может быть посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), из-за которого он ничего не помнит о себе.

По его словам, звание «Герой РФ» просто так не дают. Экс-штурмовик заверил в беседе с NEWS.ru, что такие люди по определению не могут бросить на фронте боевых товарищей, а «на гражданке» — семью и детей.

Бывший следователь СК России Василий Козлов предположил, что Асылханов мог скрыться намеренно, обратив внимание на слова супруги мужчины Валерии о том, что при себе у него в день пропажи была сумка со всеми документами.

