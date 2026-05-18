Врач назвала неочевидный факт о развитии онкологических заболеваний Онколог Пурцхванидзе: в 60% случаев рак обусловлен вирусами, а не генетикой

На самом деле в 60% случаев развитие рака обусловлено вирусным заражением, а не генетической предрасположенностью, заявила в беседе с LIFE.ru онколог Виолетта Пурцхванидзе. Это заболевание нередко появляется у людей из-за определенного образа жизни — в частности, риски повышают частая смена половых партнеров и употребление наркотиков.

Многие виды опухолей пациенты приобретают в результате того, что заражаются вирусным заболеванием от других, уточнила Пурцхванидзе. Она предупредила, что существуют особо опасные инфекции, которые при попадании в организм, побуждают клетки бесконтрольно делиться. Так все раки слизистой на генитальной и аногенитальной областях, а также в полости рта связаны с вирусом папилломы человека.

Врач напомнила, что каждый должен регулярно сдавать анализы на ВПЧ, гепатит и ВИЧ — эти три вируса провоцируют развитие рака. Специалист добавила, что в группу риска попадают люди с пониженным иммунитетом.

Ранее Владислав Таранов заявил, что вирус папилломы человека 16-го типа провоцирует 60% случаев рака шейки матки. Он отметил, что наиболее опасным и канцерогенным также считается ВПЧ 18-го типа — на его долю приходится 15% пациентов с этим онкологическим заболеванием.