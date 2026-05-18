Глава Большесолдатского района выругался матом на планерке с Хинштейном

Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев выругался матом на планерке с губернатором региона Александром Хинштейном, сообщает Telegram-канал Mash. Встреча проходила в онлайн-формате.

Губернатор поднял тему перебоев воды в селе Любимовка. Затем он несколько раз уточнил, слышит ли его глава района. В ответ Зайцев выругался, попросив в нецензурной форме отстать от него.

Ранее сообщалось, что девятиклассник понесет материальную ответственность за оскорбление педагога во время занятий в городе Березники Пермского края. Инцидент произошел на уроке химии, когда ученик опоздал и получил замечание от преподавателя. Вместо того чтобы выполнить требование учителя и зайти в класс по правилам, подросток показал женщине неприличный жест и нецензурно выругался в ее адрес на глазах у сверстников.

Также жителю Коми назначили штраф в размере трех тысяч рублей за оскорбление сотрудника метро в Петербурге. Инцидент произошел 21 октября 2025 года в вестибюле станции «Проспект Просвещения».