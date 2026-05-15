В Курской области при ударе беспилотника ВСУ пострадали два человека Хинштейн: в селе Песчаном Курской области при атаке БПЛА пострадали два человека

В селе Песчаном Курской области зафиксирована атака беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере МАКС. В результате удара пострадали два человека.

В Беловском районе от вражеского дрона пострадали два человека. Украинский БПЛА нанес удар по селу Песчаному. В результате ранена 45-летняя женщина: у нее слепые осколочные ранения левого плеча и бедра. Ее супруг получил минно-взрывную травму, осколками посечены голова, шея и плечо, — написал Хинштейн.

Ранее в пресс-службе оперштаба Кубани заявили, что обломки сбитого украинского беспилотника спровоцировали пожар на предприятии в поселке Волна Темрюкского района. По ее информации, пострадал один человек.

До этого губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в результате атаки беспилотников на регион был поврежден промышленный объект. Никто в результате происшествия не пострадал. Евраев предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, представляющие интерес для следствия.