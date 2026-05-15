День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 22:40

В Курской области при ударе беспилотника ВСУ пострадали два человека

Хинштейн: в селе Песчаном Курской области при атаке БПЛА пострадали два человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В селе Песчаном Курской области зафиксирована атака беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере МАКС. В результате удара пострадали два человека.

В Беловском районе от вражеского дрона пострадали два человека. Украинский БПЛА нанес удар по селу Песчаному. В результате ранена 45-летняя женщина: у нее слепые осколочные ранения левого плеча и бедра. Ее супруг получил минно-взрывную травму, осколками посечены голова, шея и плечо, — написал Хинштейн.

Ранее в пресс-службе оперштаба Кубани заявили, что обломки сбитого украинского беспилотника спровоцировали пожар на предприятии в поселке Волна Темрюкского района. По ее информации, пострадал один человек.

До этого губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в результате атаки беспилотников на регион был поврежден промышленный объект. Никто в результате происшествия не пострадал. Евраев предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, представляющие интерес для следствия.

Регионы
Александр Хинштейн
пострадавшие
Курская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сфера торговли в Германии столкнулась с массовыми протестами
ВСУ предприняли попытку атаковать Москву
Верховный суд РФ предложил сократить сроки наказания по наркостатье
Группа людей пострадала при взрыве в результате атаки ВСУ под Белгородом
Атака ВСУ на Белгород 15 мая: последние новости, сколько раненых и погибших
Атаки ВСУ по ДНР привели к гибели человека и многочисленным пострадавшим
В Курской области при ударе беспилотника ВСУ пострадали два человека
Новый указ Путина затронул тысячи жителей Приднестровья
Количество пострадавших при ударе БПЛА по дому в Белгороде возросло
Мирошник высказался о ночной атаке на Рязань
Трамп намекнул, что у Стармера начались серьезные проблемы
Ужин с американскими звездами продали на аукционе за $9 млн
Клиника в Новороссийске выступила с заявлением после гибели ребенка
Жительница КБР передала деньги курьеру, тоже оказавшейся жертвой мошенников
Текстиль как язык интерьера: как ткани формируют атмосферу
В Киеве связали проблемы Ермака с ослаблением позиций Зеленского
Путин утвердил единые базовые региональные меры поддержки участников СВО
Над регионами России за шесть часов сбили 56 беспилотников ВСУ
Тактильный интерьер: почему нам важно чувствовать пространство
В Европе поразились «угрозе» Лаврова достать оружие
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.