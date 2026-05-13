Обломки дрона ВСУ упали на предприятие в Краснодарском крае

Оперштаб Кубани сообщил о падении обломков БПЛА на предприятие в поселке Волна

Обломки сбитого украинского беспилотника спровоцировали пожар на предприятии в поселке Волна Темрюкского района, передает пресс-служба оперштаба Краснодарского края. По имеющейся информации, пострадал один человек.

Как уточнили в оперштабе, в результате инцидента зафиксировано возгорание оборудования на объекте. На месте происшествия работают спецслужбы.

Ранее Telegram-канал SHOT передавал, что в районе Анапы в ночь на 13 мая прогремели мощные взрывы. По информации канала, силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку, которая велась со стороны Черного моря.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины совершили массированный налет с помощью БПЛА на Белгородскую область. Под ударом оказались семь муниципальных образований региона, пострадал один человек. Мужчину с баротравмой экстренно доставили в белгородскую горбольницу № 2, медики оказали местному жителю помощь.