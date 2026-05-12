12 мая 2026 в 22:32

ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области

Вооруженные силы Украины совершили массированный налет с помощью беспилотных летательных аппаратов на Белгородскую область, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, под ударом оказались семь муниципальных образований, пострадал один человек.

Гладков добавил, что в результате обстрелов на трассе между Отрадовским и Красной Яругой дрон поразил легковушку. Мужчину с баротравмой экстренно доставили в белгородскую горбольницу № 2, медики оказали помощь, после чего он отправился на амбулаторное лечение.

Госпитализация не потребовалась, лечение будет проходить амбулаторно. Транспортное средство повреждено, — уточнил губернатор.

В Шебекинском округе беспилотники оставили след в хуторе Знаменка, где пострадал трактор в поле. В самом Шебекино повреждены кровля частного дома, две «Газели» и производственный корпус на промплощадке.

Белгородский округ тоже не остался без последствий. У поселка Разумное от взрыва дрона пострадала «Газель». В Черемошном зафиксированы разрушения забора, остекления и легкового автомобиля.

В Борисовском округе два БПЛА атаковали частный дом в селе Байцуры. В самом поселке Борисовка при падении дрона пострадал капот машины.

В Ракитянском округе на сельхозпредприятии в Илек-Кошарах повреждены два трактора и остекление помещения. В поселке Красная Яруга от удара FPV-дрона пострадали служебная машина и мастерская.

В Волоконовском округе в Пятницком беспилотник повредил кровлю сельхозобъекта. В селе Волчья Александровка два дрона атаковали легковой автомобиль и крышу административного здания.

Ранее силы ПВО ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над регионами России, сообщала пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Самарской, Курской, Оренбургской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Крым.

