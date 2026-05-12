ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 40 БПЛА Минобороны: силы ПВО уничтожили 40 БПЛА над регионами России

Силы ПВО ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Самарской, Курской, Оренбургской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Крым.

В период с 9.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Оренбурге прогремел взрыв, в регионе объявлена угроза атаки украинских беспилотников. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали. Вскоре губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев уточнил, что при отражении атаки беспилотника был поврежден жилой дом.

Утром 12 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 27 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.