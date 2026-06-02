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02 июня 2026 в 20:38

Российского комика внесли в базу «Миротворца»

Комик Щербаков попал в базу сайта «Миротворец»

Алексей Щербаков Алексей Щербаков Фото: Социальные сети
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Комик Алексей Щербаков внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Авторы сайта обвинили его в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

На ресурсе «Миротворец» регулярно размещаются личные сведения о журналистах, политиках, певцах, актерах, деятелях культуры и ученых. Публикации включают паспортные данные, адреса и другую конфиденциальную информацию. В скандальную базу попадают даже несовершеннолетние. Деятельность создателей ресурса неоднократно критиковалась правозащитниками.

Ранее «Миротворец» внес в свою базу данные восьми детских врачей из Донецкой Народной Республики. Их персональная информация появилась на ресурсе 23 мая. Медиков обвинили в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины.

До этого трехкратного чемпиона мира по хоккею Даниса Зарипова внесли в базу ресурса «Миротворец». Его включение связано с обвинениями в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также с поддержкой СВО. В базу также попали хоккеисты Алексей Чупин и Александр Кадейкин.

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