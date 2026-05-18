18 мая 2026 в 01:40

Легенду хоккея внесли в базу «Миротворца»

Данис Зарипов внесен в базу сайта «Миротворец»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Трехкратного чемпиона мира по хоккею Даниса Зарипова внесли в базу украинского ресурса «Миротворец», свидетельствуют данные ресурса. Его включение связано с обвинениями в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержкой СВО, отметили в источнике.

По тем же основаниям в список попали хоккеисты Алексей Чупин и Александр Кадейкин. Зарипову 45 лет, он завершил профессиональную карьеру в 2023 году.

Ранее стало известно, что участники российской рок-группы The Hatters были внесены в базу украинского сайта «Миротворец». В сообщении указывается, что в список попали артист Юрий Музыченко, музыкант Павел Личадеев, артист Александр Анисимов и его коллега Дмитрий Вечерин.

До этого в базу сайта «Миротворец» была внесена бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель. Создатели ресурса обвинили ее в якобы «распространении российской пропаганды», а также в «призывах к капитуляции Украины». До этого Мендель неоднократно выступала с критикой в адрес Зеленского и украинского руководства в целом.

