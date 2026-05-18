В Британии заявили о новой фазе мирового энергетического кризиса FT: энергокризис из-за конфликта с Ираном вступает в новую фазу

Мировой энергетический кризис, связанный с конфликтом вокруг Ирана, вступает в новую фазу в преддверии лета и ожидаемого роста спроса, пишет британское издание Financial Times. По его данным, уже почти 80 стран ввели чрезвычайные меры, чтобы защитить свои национальные экономики.

Financial Times отмечает, что дополнительную нагрузку на рынки могут создать рост спроса на кондиционеры, а также туристические поездки в начале лета в северном полушарии. Это, как подчеркивает газета, усилит давление на запасы сырой нефти, бензина, дизельного топлива и авиационного топлива.

Главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл заявил, что его команда рассматривает сценарий, при котором цена нефти марки Brent может вырасти до $180 за баррель. По его словам, это способно привести к резкому росту инфляции и рецессии в ряде европейских и азиатских стран.

Еще в марте спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев говорил, что Евросоюзу и Великобритании придется начать нормировать и ограничивать потребление топлива, чтобы сдержать последствия энергетического кризиса, возникшего из-за войны на Ближнем Востоке. По его словам, скоро Европа «будет умолять» Россию возобновить поставки энергоресурсов.