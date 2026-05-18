День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 00:27

В Британии заявили о новой фазе мирового энергетического кризиса

FT: энергокризис из-за конфликта с Ираном вступает в новую фазу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мировой энергетический кризис, связанный с конфликтом вокруг Ирана, вступает в новую фазу в преддверии лета и ожидаемого роста спроса, пишет британское издание Financial Times. По его данным, уже почти 80 стран ввели чрезвычайные меры, чтобы защитить свои национальные экономики.

Financial Times отмечает, что дополнительную нагрузку на рынки могут создать рост спроса на кондиционеры, а также туристические поездки в начале лета в северном полушарии. Это, как подчеркивает газета, усилит давление на запасы сырой нефти, бензина, дизельного топлива и авиационного топлива.

Главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл заявил, что его команда рассматривает сценарий, при котором цена нефти марки Brent может вырасти до $180 за баррель. По его словам, это способно привести к резкому росту инфляции и рецессии в ряде европейских и азиатских стран.

Еще в марте спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев говорил, что Евросоюзу и Великобритании придется начать нормировать и ограничивать потребление топлива, чтобы сдержать последствия энергетического кризиса, возникшего из-за войны на Ближнем Востоке. По его словам, скоро Европа «будет умолять» Россию возобновить поставки энергоресурсов.

Мир
Иран
Ближний Восток
энергетика
кризис
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
День Балтийского флота РФ: почему даже НАТО до жути боится русских кораблей
ПВО за неделю сбила тысячи украинских БПЛА над Россией
Саудовская ПВО перехватила три иракских дрона
Москву впервые с 1904 года накрыло рекордное количество осадков
В Британии заявили о новой фазе мирового энергетического кризиса
В МИД России сделали заявление о переговорах с Украиной
Европе предрекли тяжелые последствия без переговоров с Россией
Спецпосланник США Лэндри прибыл в столицу Гренландии
Конфликт с Медведевой, Тутберидзе, роман с Кридом: как живет Алина Загитова
В Турции погибли полицейские в перестрелке с подозреваемым
В Германии призвали Европу сделать шаг навстречу России
В Китае произошло самое мощное землетрясение
Куба не стала молчать после обвинений от США в адрес Гаваны
В Литве нашли обломки беспилотника
Беспилотник ВСУ взорвался во дворе жилого дома в Энергодаре
США и Китай неожиданно нашли общий язык по КНДР и Ирану
В Запорожской области произошло аварийное отключение электричества
Закон о смертной казни для террористов вступил в силу в Израиле
Два истребителя столкнулись в воздухе на авиашоу в США
В Иране раскрыли, кто контролирует переговоры с США
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.