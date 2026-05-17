17 мая 2026 в 23:14

В Литве нашли обломки беспилотника

Виткаускас предположил, что в Литве упал украинский БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Обломки беспилотника, по предварительным данным, украинского, обнаружены на востоке Литвы в воскресенье вечером, сообщил руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас. По его словам, беспилотник разбился, однако признаков взрыва на месте падения не обнаружили.

Трудно сказать, был ли он с зарядом или нет, рассказал Виткаускас. Предварительные выводы сделаны на основе осмотра обломков, уточнил он.

По предварительным данным, судя по тому, что мы видим на обломках, что нам прислали коллеги... это, скорее всего, украинский беспилотник, — заявил Виткаускас.

Как отмечает LRT, о падении беспилотника в деревне Самане Утенского района сообщили местные жители. При этом радары его не зафиксировали.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 36 украинских беспилотников за семь часов. В ведомстве уточнили, что дроны самолетного типа были перехвачены в период с 14:00 до 21:00 мск. До этого в ведомстве рассказали, что российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 1054 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

