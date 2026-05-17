В Германии напомнили Западу о настоящей силе России Эксперт Браун: Запад обязан уважать РФ, Москва не станет терпеть его выходки

Москва больше не намерена терпеть выходки Запада, заявил немецкий эксперт Рейнер Браун газете Berliner Zeitung. По его словам, Россия демонстрирует позицию сильной державы, которую необходимо уважать.

Браун отметил, что на Западе любые действия России воспринимают исключительно как конфронтацию. Образ РФ как врага долгое время определял политику Германии, подчеркнул эксперт.

Москва не собирается начинать военные действия против стран НАТО, считает Браун. Он добавил, что поддержание разумных отношений с Россией отвечает интересам Европы.

Ранее сооснователь немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила: правительство Германии должно принять предложение президента РФ Владимира Путина о посредничестве бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера на переговорах между Россией и Европой. Так она прокомментировала сообщения о прибытии министра обороны Германии Бориса Писториуса в Киев для заключения сделки с президентом Украины Владимиром Зеленским о совместном производстве оружия.