Работяги: зарплата дворника, сварщика, электрика и сантехника по регионам

Зарплата дворника, сварщика, сантехника и кассира: сколько платят и за что мы их ценим

Когда мы думаем о героических профессиях, в первую очередь на ум приходят врачи, учителя и спасатели — их труд действительно заслуживает огромного уважения. Но есть и другие люди, без которых наша повседневная жизнь попросту невозможна. Это те самые рабочие специальности, которых иногда несправедливо называют «обслугой» — дворники, сварщики, сантехники, электрики и кассиры в магазинах. Представители именно этих профессий, без которых нам никак не прожить с комфортом, обеспечивают тот самый базовый уровень бытовых удобств, к которому мы так привыкли.

Анализ зарплат: сколько реально получают представители этих профессий в Москве, регионах, селе

Разговоры об уважении к рабочим профессиям часто упираются в один простой вопрос: а сколько же реально получают эти люди?

Зарплата дворника в регионах 2026 года показывает интересную динамику — средний уровень по стране составляет 55 тысяч рублей, но в периоды повышенной нагрузки работодатели готовы предлагать до 94 тысяч рублей. В Москве дворники получают около 80 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 65 тысяч, а в Екатеринбурге — 56 тысяч рублей.

Сколько получают сварщик и электрик — вопрос, который зависит от квалификации и места работы. Сварщики в Москве зарабатывают от 70 тысяч до 90 тысяч рублей ежемесячно, в регионах эта цифра составляет 60–80 тысяч. Электрогазосварщики получают от 70 тысяч до 90 тысяч рублей, а специалисты термитной сварки — от 100 тысяч до 120 тысяч рублей. Электрики с опытом в Москве могут рассчитывать на 70–100 тысяч рублей, начинающие специалисты — на 50–65 тысяч.

Анализ зарплат: сколько реально получают представители этих профессий в Москве, регионах, селе Фото: Shutterstock/FOTODOM

Работа сантехником, где есть ряд сложностей и не всегда достойная оплата, которая часто недооценивается, приносит в среднем 93 тысячи рублей по России. В Москве сантехники получают около 105 тысяч рублей, в северных регионах — до 160 тысяч, а в южных областях зарплаты скромнее — 25–40 тысяч рублей.

Труд кассира в «Пятерочке», зарплата которого составляет от 30 тысяч до 45 тысяч рублей в зависимости от уровня квалификации и региона, также заслуживает отдельного разговора. Это базовая ставка, к которой добавляются премии за выполнение плана продаж.

Суть и трудности: физические нагрузки, ответственность, условия труда, риски для здоровья

Рабочие специальности, востребованность которых только растет, связаны с серьезными физическими нагрузками и рисками для здоровья.

Зарплата дворника в регионах в 2026 году выросла не просто так — это компенсация за тяжелый физический труд в любую погоду, будь то летняя жара или зимние морозы. Работа сантехником, при всей ее сложности и скромной оплате, связана с постоянным риском получить травму, контактом с загрязненными поверхностями и необходимостью работать в неудобных условиях — подвалах, технических помещениях.

Сколько получает сварщик или электрик — это всегда вопрос компенсации за вредные условия труда. Электросварщики подвергаются воздействию сварочных аэрозолей, ультрафиолетового излучения, шума до 85 дБА при норме 80 дБА. Условия труда сварщиков официально классифицируются как вредные 3-го класса 2-й степени. У них повышен риск развития заболеваний органов дыхания, костно-мышечной и нервной систем, пищеварения.

Зарплата дворника, сварщика, сантехника и кассира: сколько платят и за что мы их ценим Фото: Shutterstock/FOTODOM

Электрики также сталкиваются с риском поражения током, работают на высоте и в сложных условиях.

Труд кассира в «Пятерочке», зарплата которого может показаться скромной, включает огромную психологическую нагрузку. Кассиры работают стоя по 8–12 часов, общаются с сотнями людей ежедневно, часто совмещают обязанности продавца, товароведа и даже уборщика. Профессии, без которых нам никак не обойтись, требуют не только физической выносливости, но и стрессоустойчивости.

Почему их нужно уважать: как работа каждого обеспечивает наш быт, безопасность и комфорт

Уважение к рабочим профессиям должно быть нормой, а не исключением. Зарплата дворника в регионах в 2026 году растет именно потому, что люди начинают понимать ценность этого труда. Вспомните последний снегопад — без дворников мы буквально не смогли бы выйти из подъезда, добраться до работы или школы.

Рабочие специальности, востребованность которых с каждым годом только увеличивается, формируют базу нашего комфорта. Работа сантехником при наличии большой ее сложности и ее же оплата не всегда справедливы, но именно эти люди спасают нас от потопов, обеспечивают горячую воду и тепло в домах. Сколько получают сварщик и электрик — это вопрос не только денег, но и признания их вклада в строительство, ремонт инфраструктуры, обеспечение безопасности электросетей.

Работяги: зарплата дворника, сварщика, электрика и сантехника по регионам Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кассир в «Пятерочке»: особенность профессии, стресс, оплата и важность этой работы

Труд продавца-кассира в «Пятерочке», зарплата которого часто критикуется, заслуживает особого внимания.

Эти люди — первая и последняя точка контакта покупателя с магазином. Они выдерживают очереди, претензии, работают в режиме многозадачности, пробивая товары, консультируя и следя за порядком. Профессии, без которых нам никак не обойтись в обществе, включают и эту категорию работников — представьте магазин без кассиров.

Уважение к рабочим профессиям начинается с простого человеческого понимания: за каждой услугой стоит живой человек, который делает свою работу, чтобы нам было удобно жить.

Рабочие специальности, востребованность которых подтверждается ростом вакансий и зарплат, — это не просто профессии, это основа нашей цивилизации. Зарплата дворника в регионах в 2026 году, сколько получает сварщик или электрик — все эти вопросы должны волновать общество, потому что уважение к рабочим профессиям — это уважение к труду как таковому.

