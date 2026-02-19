Рабочий погиб на стройке под Мурино

Под Мурино на стройке погиб рабочий, сообщает «Петербург2». На объекте со стропы подъемного крана сорвалась бетонная стойка.
Сообщается, что мужчина скончался на месте. В момент происшествия на объекте велись работы по монтажу железобетонных конструкций.
По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что на стройке в Москве мужчина упал в шахту лифта с девятого этажа. Очевидцы вызвали скорую помощь, так как мужчина не подавал признаков жизни.
До этого сообщалось, что в Тульской области рабочий попал в дробильную машину и скончался от полученных травм. Следователи опросили очевидцев, изъяли необходимую документацию и осмотрели место происшествия.