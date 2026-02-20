Взрыв прогремел на северо-востоке Москвы Двое рабочих пострадали при взрыве газа на северо-востоке Москвы

Газовый баллон взорвался на стройке на Новосущевской улице в Москве, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Пострадали двое рабочих. Их госпитализировали.

На стройплощадке по адресу: Новосущевская улица, дом 15 произошел взрыв газового баллона, двое пострадавших рабочих переданы врачам, — отметили в экстренных службах.

По информации Telegram-канала «Москва 24», ЧП произошло на территории Российского университета транспорта. Очевидцы утверждают, что после взрыва одного из рабочих отбросило и он перестал двигаться.

Ранее в московском метро на станции «Битцевский парк» произошел взрыв. Очевидцы рассказали, что пассажирам пришлось пересаживаться на соседние линии. Причиной взрыва могла стать неисправность токоприемника или подвагонного оборудования. Информация о пострадавших не поступала.

В Тюмени до этого при взрыве газового баллона в автомобиле погиб один человек. ЧП произошло на территории гаражного кооператива. По предварительным данным, взрывная волна повредила шесть гаражей.