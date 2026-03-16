16 марта 2026 в 13:23

В Госдуме назвали количество мер поддержки для многодетных семей

Депутат Буцкая: для многодетных семей предусмотрено более 60 мер поддержки

Многодетным семьям в России доступно более 60 мер поддержки, рассказала «Радио 1» первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Она отметила, что часто представители таких семей недостаточно информированы о способах поддержки.

Мы смогли собрать больше трех с половиной тысяч мер поддержки для семей с детьми. И мы точно знаем, что для каждой семьи есть 60+ мер поддержки, которыми она может воспользоваться. Но когда спрашиваешь родителей, сколько они знают, обычно вспоминают три-четыре, — рассказала Буцкая.

Депутат подчеркнула, что сегодня многодетные семьи могут получить бесплатное питание или лекарства. По ее словам, важно изучить свои права и пользоваться действующими мерами поддержки.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести ежемесячную «зарплату для мам». По его словам, соответствующий законопроект планируется повторно направить в правительство РФ.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
