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08 июня 2026 в 19:43

В России ужесточат контроль за иноагентами

Госдума рассмотрит инициативу по усилению контроля за иноагентами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Госдума на пленарном заседании 9 июня рассмотрит во втором чтении инициативу по усилению государственного контроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы. Документ предполагает совершенствование обмена данными между банками и госорганами о финансовых операциях и хозяйственной деятельности иноагентов.

Мы защищаем суверенитет государства и наших граждан от тех, кто предал свою страну и открыто выступает на стороне недругов России, — заявил он.

По словам Володина, это позволит пресекать попытки сокрытия поступающих средств. Ко второму чтению в законопроект также добавлена поправка, запрещающая размещение социальной рекламы на ресурсах, подконтрольных иноагентам, а также их участие в качестве рекламодателей.

Ранее заместитель министра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета заявил, что лишь 4% лиц, объявленных иностранными агентами в России за 2025 год, имеют подтвержденное иностранное финансирование. Он пояснил, что остальные признаны иноагентами на основании «иных форм влияния».

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