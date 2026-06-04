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04 июня 2026 в 16:01

В Минюсте раскрыли, сколько иноагентов получали иностранное финансирование

Минюст: лишь у 4% иноагентов 2025 года нашли иностранное финансирование

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Лишь 4% лиц, объявленных иностранными агентами в России за 2025 год, имеют подтвержденное иностранное финансирование, сообщил заместитель министра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. Замминистра пояснил, что остальные признаны иноагентами на основании «иных форм влияния».

Если бы сейчас этот единственный признак остался, то это было бы всего 4% иноагентов. Представляете, да? Где гуляли бы все остальные? А мы бы искали с Росфинмониторингом эти деньги, которых нет. И деньги там и не нужны — там уже другие формы, — сказал Свириденко.

Замминистра подчеркнул, что российские власти не изобретали этот критерий, а отзеркалили его из американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA). Свириденко также указал на наличие аналогичного признака в законодательстве США и Европы, поинтересовавшись, почему в таком случае его не должно быть в России.

Ранее Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил к пяти годам колонии общего режима основательницу издания «Медуза» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, деятельность в России признана нежелательной) Галину Тимченко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ее признали виновной по делу об организации деятельности нежелательной организации.

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