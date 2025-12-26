Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 12:37

Суд вынес приговор основательнице издания «Медуза»

Суд в Москве заочно приговорил журналистку Галину Тимченко к пяти годам колонии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил к пяти годам колонии общего режима основательницу издания «Медуза» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, деятельность в России признана нежелательной) Галину Тимченко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ее признали виновной по делу об организации деятельности нежелательной организации, сообщил РИА Новости участник процесса.

Тимченко заочно приговорили к пяти годам лишения свободы с запретом пять лет занимать руководящие должности, — сказал собеседник.

В инстанции также уточнили, что помимо этого, осужденная распространяет на одном из видеохостингов информационные материалы, затрагивающих различные события, происходящие в России.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что иноагенты активно оспаривают свой статус, поскольку рассматривают Россию как запасной аэродром и надеются в будущем вернуться в страну для монетизации своего творчества. По его словам, такая настойчивость связана с провальными попытками найти себе место на западном рынке.

До этого стало известно, что следствие попросило суд заочно арестовать основательницу интернет-издания «Медуза» Галину Тимченко. Ее обвиняют в организации деятельности нежелательной организации.

