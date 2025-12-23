Раскрыто, почему иноагенты настырно оспаривают свой статус в России

Иноагенты активно оспаривают свой статус, поскольку рассматривают Россию как запасной аэродром и надеются в будущем вернуться в страну для монетизации своего творчества, предположил в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, такая настойчивость связана с провальными попытками найти себе место на западном рынке.

Возможно, вот эти вот иноагенты, [которые уехали из РФ], держат нашу страну как запасной аэродром. И, посмотрев на своих коллег, которые поступили таким же образом, они действительно рассчитывают на то, что когда-то, возможно, вернутся в Россию и смогут монетизировать свое творчество. Иноагенты, покинув РФ и понадеявшись на западный рынок, не нашли там себе применения и проедают последние сбережения, — высказался Рудченко.

Ранее стало известно, что российский комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) обратился в Верховный суд с целью обжаловать отказ исключить его из реестра иностранных агентов. Жалоба поступила 22 декабря. Дата судебного заседания пока не назначена.