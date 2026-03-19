Песков раскрыл, когда могут продолжиться переговоры России, США и Украины

Переговоры России, США и Украины могут продолжиться после согласования графиков трех сторон, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что в первую очередь ожидается прояснение в графике американских посредников, передает РИА Новости.

Как только будет возможность и как только будут согласованы графики всех сторон <...>, надеемся, что эта пауза [в переговорах] будет прервана, — сказал Песков.

