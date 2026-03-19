19 марта 2026 в 12:42

Песков раскрыл, когда могут продолжиться переговоры России, США и Украины

Дмитрий Песков
Переговоры России, США и Украины могут продолжиться после согласования графиков трех сторон, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что в первую очередь ожидается прояснение в графике американских посредников, передает РИА Новости.

Как только будет возможность и как только будут согласованы графики всех сторон <...>, надеемся, что эта пауза [в переговорах] будет прервана, — сказал Песков.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил NEWS.ru, что в США развернута целенаправленная кампания по ухудшению отношений с Россией, инициаторами которой выступают представители политических элит, не желающих отказываться от русофобии.

Каллас призвала ЕС найти альтернативу капитуляции Киева перед Россией
Почти 200 БПЛА, голодные украинцы, террористы: ВСУ атакуют РФ 19 марта
Роскомнадзор опроверг сообщения о нехватке мощностей для блокировок
Жителям Подмосковья напомнили о правилах использования самокатов
Ситуация в Дубае 19 марта: последние новости, удары Ирана, что с россиянами
В ГД ответили, почему ЕС не запрещает Украине атаковать «Турецкий поток»
Саакашвили обратился к властям Грузии после смерти патриарха Илии II
Американскую звезду телеэфиров заподозрили в педофилии
В Подмосковье началось половодье
Reuters: в саудовском порту Янбу возобновили погрузку нефти после атаки
Израиль отчитался о ликвидации военного командира ХАМАС
«Вот-вот опустошит»: Дмитриев предрек Европе страшное событие
Финансист перечислил отрасли, которые пострадают от роста курса доллара
«Не прогибаются»: американист рассказал о потере влияния Трампа на Украину
Россиянину вынесли приговор за госизмену
Лукашенко ответил американцам по поводу политзаключенных в Белоруссии
Брачный сезон начался у серых ворон в Москве
Завод Shell в Катаре «попал под раздачу» из-за ударов Ирана
Место обнаружения тела 17-летнего подростка в Пушкине попало на видео
Стало известно, кто занял пост убитого Лариджани
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
