Молдавия возобновила подачу воды из Днестра после загрязнения

Мост через реку Днестр в Тирасполе Мост через реку Днестр в Тирасполе Фото: Артем Кулекин/ РИА Новости
Власти Молдавии возобновляют подачу в города на севере страны воды из реки Днестр, которая была приостановлена из-за загрязнения с территории Украины, сообщил премьер-министр республики Александр Мунтяну после заседания правительства. Он подчеркнул, что процесс будет возобновлен постепенно, с жестким контролем на каждом этапе.

В города Бельцы, Сороки, Сынжерей и Флорешты возобновляется подача воды. Решение принято на основе последних анализов, которые подтверждают, что вода находится в безопасных для потребления пределах, — сказал премьер.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти Молдавии решили увязать загрязнение реки Днестр с российской атакой на Днестровскую ГЭС на Украине и в качестве «доказательства» вручили послу РФ Олегу Озерову бутылку с мутной жидкостью. Дипломат обратила внимание, что никаких экспертиз, описаний или химических анализов приложено не было.

До этого в Минэкономики Украины сообщили, что Одесса может лишиться питьевой воды из-за загрязнения реки Днестр. По информации министерства, после атаки на Днестровскую гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) на поверхности воды сформировалась масляная пленка.

