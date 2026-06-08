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08 июня 2026 в 14:24

Стало известно, какие напитки чаще всего выбирали гости ПМЭФ в 2026 году

Бариста Соболева: в 2026 году участники ПМЭФ стали чаще выбирать холодный кофе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В 2026 году среди участников Петербургского международного экономического форума возрос спрос на холодный кофе, заявила NEWS.ru руководитель бариста компании «МилФудс», управляющей брендом Poetti, Дарья Соболева. По ее словам, ранее гости данного мероприятия предпочитали классический вариант бодрящего напитка.

ПМЭФ — это интересная возможность для наблюдения за предпочтениями потребителей. Если раньше гости чаще выбирали классический кофе, то сегодня все заметнее становится интерес к холодным форматам и необычным сочетаниям. По сравнению с предыдущими годами участники форума стали чаще выбирать эспрессо-тоник. В 2026-м интерес к нему заметно вырос: за ним целенаправленно приходили гости, знакомые с форматом по прошлым сезонам. Всего на мероприятии использовали 36 литров колд-брю и сварили более 4 тыс. готовых напитков, — поделилась Соболева.

Она добавила, что на форуме также были представлены две холодные новинки — популярные баббл-кофе и баббл-ти. По словам бариста, эти напитки привлекли особое внимание молодой аудитории, доля которой в рамках мероприятия заметно увеличилась.

Ранее стало известно, что обед в ресторане на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году подорожал до 7,9 тыс. рублей. Годом ранее он стоил 6,5 тыс. рублей.

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М. Кирсанов
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С. Якимова
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