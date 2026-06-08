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08 июня 2026 в 14:01

Дом известного иноагента попал под ракетный обстрел со стороны Ирана

Дом семьи Макаревича в Израиле попал под ракетный обстрел со стороны Ирана

Андрей Макаревич Андрей Макаревич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Дом певца Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и его семьи попал под ракетный обстрел со стороны Ирана, передает Telegram-канал SHOT. Обломки упали на жилье 72-летнего артиста и его супруги Эйнат Кляйн, расположенное в Израиле.

Дом лидера «Машины времени» и его 42-летней супруги расположен в деревне Керем Махараль недалеко от Хайфы. После налета, там разбито стекло в детской комнате, а сад засыпан кусками металла.

В общем, во всем следует видеть позитив: в гости сходили! На травке полежали! На огромные пожарные, полицейские, скорые машины посмотрели — кайф! — заявила Кляйн.

Ранее сообщалось, что Макаревич не сумел вовремя покинуть территорию Израиля. Он был вынужден отменять свои творческие мероприятия и прятаться от воздушных атак под лестницей.

Музыкант отменял концерты еще в феврале 2026 года. Тогда лидер группы «Машина времени» должен был дать концерт в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. При полной продаже всех мест музыкант мог получить около 2,5 млн рублей.

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Израиль
Андрей Макаревич
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