Макаревич решил отметить 23 Февраля концертом в Германии

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) 23 февраля выступит с концертом в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур, следует из афиши группы. Исходя из стоимости билетов, указанных на сайте коллектива, заработок музыкантов может составить около 2,5 млн рублей, если все билеты будут проданы.

На данный момент выкуплено около 60% билетов. Всего коллектив планирует дать за границей восемь концертов в ближайшее время. Тур «Машины времени» по европейским городам продлится до 1 марта.

Ранее сообщалось, что Макаревич прекратил деятельность своего последнего бизнеса в России, после того как суд удовлетворил иск ресторана «Шмак» и отменил охрану товарного знака «Смак». Финансовое состояние компании было неустойчивым: в 2022 году она вышла с убытком 100 тыс. рублей, в 2023-м получила прибыль лишь 150 тыс. рублей, а в 2024-м снова ушла в минус.

До этого стало известно, что Макаревич и его супруга Эйнат Кляйн производят и продают вино из сырья, выращиваемого на оккупированных Израилем палестинских территориях. В частности, семья музыканта утверждает, что виноградники находятся на высоте 850 метров в самарийских горах.