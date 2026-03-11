Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 09:53

Бельгийский адвокат раскрыл условие выплаты компенсаций за санкции ЕС

Адвокат Островскис: суды ЕС редко присуждают выплаты пострадавшим от санкций

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Европейские суды крайне неохотно удовлетворяют иски о компенсации ущерба от лиц, подпавших под ограничительные меры ЕС, сообщил РИА Новости бельгийский адвокат Валериус Островскис, специализирующийся на санкциях ЕС. По его словам, для получения выплат недостаточно простой отмены санкций — требуется доказать грубую юридическую ошибку со стороны Совета ЕС.

Иск о возмещении ущерба в судах ЕС может быть подан только в случае, если суд ЕС признает решение Совета ЕС незаконным, но не тогда, когда сам Совет решает снять санкции по политическим причинам. На практике были случаи, когда суды ЕС присуждали компенсацию ущерба, причиненного незаконными санкциями, однако такие примеры до настоящего времени были очень редкими, — пояснил он.

Островскис подчеркнул, что планка доказательств для привлечения ЕС к ответственности установлена на очень высоком уровне. Истцу необходимо убедить суд в том, что допущенное нарушение было очевидным и непростительным, выходящим за рамки обычной судебной ошибки.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что антироссийские санкции могут снять к концу марта. Он призвал страны, которые не пугает возможный энергокризис из-за событий на Ближнем Востоке, изменить свои взгляды.

