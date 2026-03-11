Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 11:18

Лавров указал на одну особенность укрепления русского языка в мире

Лавров: укрепление русского языка вносит вклад в формирование миропорядка

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Укрепление позиций русского языка обеспечивает формирование более справедливого миропорядка, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на первой министерской конференции Международной организации по русскому языку (МОРЯ). По его словам, которые приводятся на сайте МИД РФ, оно также позволяет сохранить культурно-цивилизационное разнообразие планеты.

Укрепление позиций русского языка в мире — это без преувеличения залог сохранения культурно-цивилизационного разнообразия планеты, важный вклад в формирование более справедливого, многополярного миропорядка, — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что покупатели магазинов восточноевропейских продуктов в Чехии активно интересуются книгами на русском языке, особенно произведениями Михаила Булгакова и Владимира Набокова, а также детскими изданиями. Лотки с русскоязычной литературой пользовались устойчивым спросом наряду с привычными продуктами вроде «Докторской» колбасы и балтийской кильки.

Также президент РФ Владимир Путин заявил, что русский язык является общим достоянием страны. Глава государства подчеркнул, что владением им открывает доступ к выдающимся достижениям мировой культуры и науки.

