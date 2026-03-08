Русская литература получила популярность в одной европейской стране РИА Новости: в чешских магазинах выросли продажи книг на русском языке

Покупатели магазинов восточноевропейских продуктов в Чехии активно интересуются книгами на русском языке, особенно произведениями Михаила Булгакова и Владимира Набокова, а также детскими изданиями, передает РИА Новости. Лотки с русскоязычной литературой пользуются устойчивым спросом наряду с привычными продуктами вроде «Докторской» колбасы и балтийской кильки.

В ассортименте представлены также книги зарубежных авторов в переводе на русский, кроссворды и детские раскраски. Наибольшей популярностью у маленьких читателей пользуются «Чебурашка» и «Простоквашино».

Ранее в пресс-службе книжного сервиса сообщили, что Александр Дюма признан самым читаемым французским писателем среди россиян, а его роман «Граф Монте-Кристо» возглавил рейтинг популярности с показателем 49,3%. Сам автор набрал 53,4% читательских предпочтений, значительно опередив других классиков.

Кроме того, в издательстве АСТ сообщили о прекращении продаж романа Владимира Сорокина «Голубое сало» в России из-за риска претензий со стороны правоохранительных органов. Скандальное произведение, впервые изданное в 1999 году, повествует о клонировании великих русских писателей для получения загадочной субстанции.