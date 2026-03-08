Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 10:44

Русская литература получила популярность в одной европейской стране

РИА Новости: в чешских магазинах выросли продажи книг на русском языке

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Покупатели магазинов восточноевропейских продуктов в Чехии активно интересуются книгами на русском языке, особенно произведениями Михаила Булгакова и Владимира Набокова, а также детскими изданиями, передает РИА Новости. Лотки с русскоязычной литературой пользуются устойчивым спросом наряду с привычными продуктами вроде «Докторской» колбасы и балтийской кильки.

В ассортименте представлены также книги зарубежных авторов в переводе на русский, кроссворды и детские раскраски. Наибольшей популярностью у маленьких читателей пользуются «Чебурашка» и «Простоквашино».

Ранее в пресс-службе книжного сервиса сообщили, что Александр Дюма признан самым читаемым французским писателем среди россиян, а его роман «Граф Монте-Кристо» возглавил рейтинг популярности с показателем 49,3%. Сам автор набрал 53,4% читательских предпочтений, значительно опередив других классиков.

Кроме того, в издательстве АСТ сообщили о прекращении продаж романа Владимира Сорокина «Голубое сало» в России из-за риска претензий со стороны правоохранительных органов. Скандальное произведение, впервые изданное в 1999 году, повествует о клонировании великих русских писателей для получения загадочной субстанции.

книги
русский язык
Чехия
литература
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 8 марта: что завтра, гипертония, раздражительность
Ситуация в Дубае 8 марта: рейсы в Россию, ограничения на вылет, удары Ирана
Названы регионы, где температура опустится до -33 градусов
Наступление ВС РФ на Запорожье 8 марта: успехи и проблемы, сводка сегодня
Иран объявил об ударе по американскому военному лагерю Аль-Удайри в Кувейте
Названы самые популярные направления для отдыха весной
«Стеклянные глаза»: врач о вернувшихся из плена ВСУ российских бойцах
Стали известны все детали гигантских хищений на «зубах дракона»
ВС США назвали иранский корабль «законной целью»
Русская литература получила популярность в одной европейской стране
Наступление ВС РФ на Харьков 8 марта: труп жены генерала, успехи у Купянска
В Иране единогласно определились с новым лидером
Холлоуэй не смог стать «самым опасным ублюдком» ММА
«Не стыдно?»: во Франции отругали Зеленского из-за скандала в Венгрии
Один из самых известных детоубийц скончался после зверского нападения
Россиянин пострадал от атаки дрона ВСУ
Леди Гага выходит замуж
Режиссер «Слова пацана» удивился хейту в соцсетях
Нетаньяху анонсировал «сюрпризы» для Ирана
Британцы заменили классические похороны «варкой в мешке»
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.