Волчанск, Гришино, Сергеевка: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 марта

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 8 марта? Что происходит у Волчанска, Гришино, Графского, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Кривой Луки, Миньковки, Озерного, Павловки, Покровска, Резниковки, Сергеевки, Степановки, Федоровки Второй, Харькова и Яровой?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Красноармейском направлении ВС РФ занимают новые позиции северо-восточнее Гришино.

«По сведениям источников, начались бои за Сергеевку. На Добропольском направлении войска РФ успешно продвигаются от населенного пункта Затышок в сторону Белицкого. На Краснолиманском направлении идут бои южнее Яровой. На Северском направлении ВС РФ атакуют в районе Кривой Луки. Продолжаются бои в западной части Резниковки, ВС РФ увеличивают зону контроля по рубежу Резниковка — Пазено. Идут боестолкновения в Федоровке Второй и в Липовке. Харьковский фронт. На Волчанском направлении ВС РФ продвигаются к Верхней Писаревке. Продолжается наступление в районе Веселого», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Два майора»

На Харьковском направлении стоит задача — расширить зону контроля у границы, для этого ВС РФ создают ВСУ новые точки напряженности, занимая приграничные села, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Славянском направлении наши двигаются от Северска, создавая условия для выхода к городу с востока. Константиновка и остальная агломерация стирается ФАБ в пыль, штурмовые группы ВС России действуют в городе на юго-востоке, идут бои за выход к городу еще с ряда направлений. На юге Добропольского выступа сражение за Гришино приносит свои результаты», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Добропольском выступе ВС РФ расширяют контроль территории в районе Суворово, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«В ходе успешных штурмовых действий Суворово было зачищено, и прилегающая к нему балка, после чего наши бойцы практически вплотную подошли к Сухецкому, через которое ВСУ перебрасывали штурмовые группы. Славянское направление. Продолжаются бои в районе Кривой Луки. Также в Резниковке бои в западной части села. Сражение идет за село Федоровка Вторая и в селе Липовка идут бои. ВС РФ уничтожили вражеский Ми-8 в Михайловке. ВС РФ за сутки уничтожили две радиолокационные станции RADA RPS-42 израильского производства в зоне СВО», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

