Ядерный шантаж Киева и удар по порту Одессы: новости СВО на утро 8 марта

Не менее 10 человек пострадали при атаке ВСУ на Запорожскую область, в Армавире произошло возгорание на нефтебазе после атаки беспилотника, командиры ВСУ украли десятки миллионов долларов при закупке дров для армии. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

В Армавире после атаки беспилотника загорелась нефтебаза

В Армавире произошло возгорание на нефтебазе после атаки беспилотника, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В МЧС сообщили, что к тушению пожара были привлечены 91 человек и 26 единиц техники. Спасатели работали на месте происшествия, были задействованы сотрудники ведомства по Краснодарскому краю.

Захарова описала двумя словами атаки ВСУ на атомные объекты России

Атаки ВСУ на атомные объекты РФ являются для Киева одним из способов ядерного шантажа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это наблюдалось со стороны Украины и Евросоюза.

При этом западные кураторы не выразили осуждения этих атак и не блокировали поставки вооружений, отметила Захарова. Россия фиксирует полное молчание со стороны покровителей Украины, заключила она.

10 человек пострадали при обстреле ВСУ Запорожья

Украинские беспилотники нанесли удар по многоквартирному дому в городе Васильевке, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. По предварительным данным, пострадали не менее 10 человек, также есть погибшие.

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Информация о количестве погибших и пострадавших уточняется.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Белгород оказался под массированным ударом ВСУ

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших нет.

По его словам, из-за повреждений зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в некоторых районах. Все аварийные и оперативные службы работают на местах происшествия.

Подпольщик заявил об ударе по портовому терминалу Одессы с ракетами

Контейнерный терминал в порту Одессы попал под удар, сообщил в своем Telegram-канале координатор подполья Сергей Лебедев. По его словам, в эти дни там принимали грузы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Также удар был нанесен по небольшой части пограничников в порту. В тот момент там находилось до 10 иностранных военных и около 15 военных ВСУ, отметил Лебедев.

Командиры ВСУ украли десятки миллионов долларов при закупке дров для армии

Командиры Сил логистики ВСУ Владимир Карпенко и Олег Липийчук подозреваются в хищении около 600 млн гривен (около 1 млрд рублей) на закупке дров для армии, сообщили в российских силовых стректурах. По данным источника, фиктивные договоры заключались со студенткой, работницей больницы и пенсионерами.

Источник также отметил, что Липийчук уже является фигурантом пяти уголовных дел. Ранее его задерживали за аналогичное нарушение в Днепропетровске.

