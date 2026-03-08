Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 08:00

Ядерный шантаж Киева и удар по порту Одессы: новости СВО на утро 8 марта

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Не менее 10 человек пострадали при атаке ВСУ на Запорожскую область, в Армавире произошло возгорание на нефтебазе после атаки беспилотника, командиры ВСУ украли десятки миллионов долларов при закупке дров для армии. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 7 марта, читайте в материале NEWS.ru.

В Армавире после атаки беспилотника загорелась нефтебаза

В Армавире произошло возгорание на нефтебазе после атаки беспилотника, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В МЧС сообщили, что к тушению пожара были привлечены 91 человек и 26 единиц техники. Спасатели работали на месте происшествия, были задействованы сотрудники ведомства по Краснодарскому краю.

Захарова описала двумя словами атаки ВСУ на атомные объекты России

Атаки ВСУ на атомные объекты РФ являются для Киева одним из способов ядерного шантажа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это наблюдалось со стороны Украины и Евросоюза.

При этом западные кураторы не выразили осуждения этих атак и не блокировали поставки вооружений, отметила Захарова. Россия фиксирует полное молчание со стороны покровителей Украины, заключила она.

10 человек пострадали при обстреле ВСУ Запорожья

Украинские беспилотники нанесли удар по многоквартирному дому в городе Васильевке, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. По предварительным данным, пострадали не менее 10 человек, также есть погибшие.

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Информация о количестве погибших и пострадавших уточняется.

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Белгород оказался под массированным ударом ВСУ

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших нет.

По его словам, из-за повреждений зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в некоторых районах. Все аварийные и оперативные службы работают на местах происшествия.

Подпольщик заявил об ударе по портовому терминалу Одессы с ракетами

Контейнерный терминал в порту Одессы попал под удар, сообщил в своем Telegram-канале координатор подполья Сергей Лебедев. По его словам, в эти дни там принимали грузы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Также удар был нанесен по небольшой части пограничников в порту. В тот момент там находилось до 10 иностранных военных и около 15 военных ВСУ, отметил Лебедев.

Командиры ВСУ украли десятки миллионов долларов при закупке дров для армии

Командиры Сил логистики ВСУ Владимир Карпенко и Олег Липийчук подозреваются в хищении около 600 млн гривен (около 1 млрд рублей) на закупке дров для армии, сообщили в российских силовых стректурах. По данным источника, фиктивные договоры заключались со студенткой, работницей больницы и пенсионерами.

Источник также отметил, что Липийчук уже является фигурантом пяти уголовных дел. Ранее его задерживали за аналогичное нарушение в Днепропетровске.

Читайте также:

Уничтожение роботов ВСУ и удар «Гвоздикой»: успехи ВС РФ к утру 8 марта

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 марта

Мощная атака ВСУ на Запорожье 8 марта: что известно, сколько погибших

ВСУ
СВО
ВС РФ
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Володин поздравил россиянок с 8 Марта видеооткрыткой
«Поэзия на льду»: Кучеров установил впечатляющий рекорд в НХЛ
Россия вернулась в топ-10 крупнейших экономик мира
«Денег не будет ни на что»: на Западе заметили панику Зеленского
Северные олени получат «паспорта»
Появились кадры мощного пожара после атаки на нефтехранилище под Тегераном
Названы лекарства, способные помешать управлению автомобилем
«На боевом посту»: Захарова рассказала о работе дипломатов 8 Марта
Следователь купянского отделения полиции свела счеты с жизнью в Харькове
Ван И жестко ответил на вероятность отделения Тайваня от Китая
Названа самая упоминаемая женщина в русскоязычных соцсетях
В МИД предположили, готова ли Европа разругаться с Трампом
«Скоро станет намного хуже»: Дмитриев предрек крах европейской стране
Пожар на нефтебазе в Армавире локализовали
«Вы приближаете победу»: Медведев обратился к россиянкам по случаю 8 Марта
«Наполняете жизнь красотой»: Мишустин обратился к российским женщинам
UFC объявил всех участников турнира в Белом доме
Ядерный шантаж Киева и удар по порту Одессы: новости СВО на утро 8 марта
В Роскачестве назвали опасность приложений для очистки памяти
Трамп «из вежливости» встретился с лидером венесуэльской оппозиции
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.