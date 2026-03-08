Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 марта

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 8 марта?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 8 марта

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале сообщил, что украинские беспилотники нанесли удар по многоквартирному дому в городе Васильевке. По предварительным данным, пострадали не менее 10 человек, также есть погибшие.

«Противник нанес удары БПЛА самолетного типа по многоквартирному дому в городе Васильевке. По предварительным данным, пострадали не менее 10 человек. Есть погибшие. Данные уточняются», — написал Балицкий.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Информация о количестве погибших и пострадавших продолжает уточняться.

Также Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гладков.

Кроме того, в Армавире произошло возгорание на нефтебазе после атаки беспилотника, передает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В МЧС сообщили, что к тушению пожара привлечены 91 человек и 26 единиц техники. На месте происшествия работали спасатели, были задействованы сотрудники ведомства по Краснодарскому краю.

Помимо этого, силы ПВО за три часа ликвидировали и перехватили пять украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, три БПЛА уничтожили над территорией Курской области, еще два — над территорией Белгородской области. Операция по перехвату проводилась в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы противовоздушной обороны уничтожили летевший в сторону Москвы беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Кроме того, в Воронежской области объявили об опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. Жителей региона попросили сохранять спокойствие.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев.

Также 10 сотрудников аварийных служб, занимавшихся восстановлением объектов жизнеобеспечения, пострадали от обстрелов со стороны ВСУ, рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Еще двое получили несовместимые с жизнью травмы.

