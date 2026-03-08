Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 05:45

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 марта

БПЛА ВСУ БПЛА ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 8 марта?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 8 марта

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале сообщил, что украинские беспилотники нанесли удар по многоквартирному дому в городе Васильевке. По предварительным данным, пострадали не менее 10 человек, также есть погибшие.

«Противник нанес удары БПЛА самолетного типа по многоквартирному дому в городе Васильевке. По предварительным данным, пострадали не менее 10 человек. Есть погибшие. Данные уточняются», — написал Балицкий.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Информация о количестве погибших и пострадавших продолжает уточняться.

Также Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гладков.

Кроме того, в Армавире произошло возгорание на нефтебазе после атаки беспилотника, передает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В МЧС сообщили, что к тушению пожара привлечены 91 человек и 26 единиц техники. На месте происшествия работали спасатели, были задействованы сотрудники ведомства по Краснодарскому краю.

Помимо этого, силы ПВО за три часа ликвидировали и перехватили пять украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, три БПЛА уничтожили над территорией Курской области, еще два — над территорией Белгородской области. Операция по перехвату проводилась в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы противовоздушной обороны уничтожили летевший в сторону Москвы беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Кроме того, в Воронежской области объявили об опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. Жителей региона попросили сохранять спокойствие.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев.

Также 10 сотрудников аварийных служб, занимавшихся восстановлением объектов жизнеобеспечения, пострадали от обстрелов со стороны ВСУ, рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Еще двое получили несовместимые с жизнью травмы.

Читайте также:

Мощная атака ВСУ на Запорожье 8 марта: что известно, сколько погибших

Зеленский в юбке, забывчивый Байден, смерть звезды «Склифа»: что дальше

Девушки не возвращались из США: Усольцев возил россиянок к Эпштейну?

ВСУ
атаки
Россия
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Неподвижные, как гора»: в МИД КНР высказались об отношениях Китая и России
Украинские дроны были сбиты над российским регионом
При взрыве в ночном клубе пострадали десятки человек
Появилось фото Су-35С в «режиме зверя»
Захарова описала двумя словами атаки ВСУ на атомные объекты России
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 марта
Основатель «Азова» формирует лично преданную армию радикалов
Стало известно о расколе в Иране после смерти Хаменеи
Подпольщик Лебедев заявил об ударе по портовому терминалу Одессы с ракетами
Мощная атака ВСУ на Запорожье 8 марта: что известно, сколько погибших
Volga, Umo, «Атом» и Jeland: какие новые авто появятся в России в 2026 году
В Подмосковье бесследно пропали три подростка
Белгород оказался под массированным ударом ВСУ
Россиян могут крупно оштрафовать за коляски и велосипеды в подъезде
Гавана осталась без света, воды и терпения
В Осло прогремели два взрыва
Удар по гостинице в центре Бейрута привел к гибели людей
Трамп раскритиковал Лондон за позднее решение с авианосцами
Раскрыты масштабы пожара на нефтебазе в Армавире после атаки БПЛА
Рогов опубликовал кадры последствий ударов ВСУ по дому в Запорожье
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.