31 мая 2026 в 19:36

Более 10 человек пострадали в жутком ДТП с пассажирским автобусом

Более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Чехии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Южночешском крае недалеко от города Боршов-над-Влтавой в воскресенье днем, 31 мая, произошло лобовое столкновение легковушки Mercedes и автобуса с иностранцами, сообщила пресс-секретарь местной скорой помощи Петра Кафкова. В результате аварии пострадали 13 человек, получившие травмы различной тяжести, передает РИА Новости.

В результате аварии пострадали в общей сложности 13 человек, получившие ранения и травмы разной тяжести. В частности, одна женщина получила серьезные множественные ранения и травмы, а у одного из мужчин медики зафиксировали травму грудной клетки, — говорится в сообщении.

Ранее на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области Lada Largus перевернулась на крышу, в результате ДТП погибли трое человек, среди которых ребенок, сообщили в региональном управлении МЧС России. Еще один несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в больницу.

Кроме того, крупное ДТП произошло на юго-западе Турции: автобус с пассажирами из Измира в Анталью врезался в ограждение трассы Денизли — Айдын и загорелся. Погибли восемь человек, в том числе один ребенок, ранения получили 33 пассажира.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

