Маньяк с бутылкой поливал женщин собственной спермой

Британца посадили на четыре года за разбрызгивание спермы на женщин

Британского гражданина приговорили к четырем годам тюрьмы за серию нападений на женщин в супермаркетах, сообщает Metro. 27-летний Уильям Кидд с мая по сентябрь 2025 года брызгал на покупательниц собственной спермой из бутылки в магазинах Чешира и Большого Манчестера.

Злоумышленник поливал субстанцией волосы и спины жертв, многие из которых даже не замечали его присутствия. Экспертиза подтвердила происхождение жидкости. При аресте он признался, что «сексуально озабочен» и преследует женщин ради получения сексуального удовлетворения.

Ранее в штате Мичиган 27-летнюю экс-преподавательницу Джоселин Сэнроман отправили в тюрьму за развращение несовершеннолетнего ученика. Поводом для разбирательства стал донос ее коллеги, которому она сама рассказала о своих поступках.

Кроме того, стало известно, что в Москве мужчина при помощи скрытой камеры снимал женщин и несовершеннолетних девочек в раздевалке аквапарка «Ривьера». В зале суда он полностью признал свою вину и получил штраф в 10 тыс. рублей. Устройства, замаскированные черной изолентой, он незаметно подкладывал под ноги посетительницам из соседней кабинки.