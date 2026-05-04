04 мая 2026 в 11:34

Учительница сняла секс с учеником на видео и села в тюрьму

Бывшая учительница из Мичигана осуждена за совращение 16-летнего ученика

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В американском штате Мичиган 27-летняя бывшая учительница Джоселин Сэнроман приговорена к тюремному заключению за совращение несовершеннолетнего ученика, сообщает телеканал Fox 2. Расследование в отношении женщины началось после того, как в полицию обратился ее коллега, которому она рассказала о своих действиях.

На момент совершения преступления Сэнроман работала в школе Oakside Scholars, а жертвой стал ее бывший ученик. Женщина стала репетитором 16-летнего подростка и вскоре вступила с ним в интимную связь. Встречи происходили дома у мальчика, при этом взрослая женщина и несовершеннолетний снимали происходящее на видео. Как уточняется, все это случилось в 2023 году.

Мать пострадавшего подростка рассказала в суде, что наблюдала резкие изменения в поведении сына. По ее словам, он замкнулся в себе и начал избегать людей из-за страха и повышенного внимания, которое породила эта ситуация. Женщине пришлось забрать ребенка из школы и перевести его на онлайн-обучение.

На заседании адвокат Сэнроман утверждал, что его подзащитная страдает психическим расстройством. Однако этот довод не помог женщине избежать наказания. Суд приговорил ее к минимальному сроку в четыре года тюремного заключения, а также пожизненно внес в реестр сексуальных преступников.

Ранее стало известно об интимной связи между 34-летней учительницей и 13-летним учеником. Это случилось в штате Колорадо, США. Женщина преподавала в школах города Грили на различных должностях, в том числе работала секретарем и тренером. Во время допроса она призналась, что была одержима подростком и ревновала его к сверстницам.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

