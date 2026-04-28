Американку посадили в тюрьму за непристойные переписки с учениками В Техасе учительницу отправили в тюрьму за непристойную переписку со школьниками

Учительницу из Техаса отправили в тюрьму за непристойную переписку со учениками, сообщила газета The New York Post. Женщина также должна выплатить залог в $150 тыс. (11,2 млн рублей).

Американка работала учителем на замену в округе Белл. Она переписывалась с несколькими учениками во внеурочное время. При этом полиция не раскрыла число пострадавших несовершеннолетних.

Ранее в Нью-Джерси учительницу Эшли Фислер арестовали за совращение ученика в 2021 году. Известно, что женщина занялась сексом с несовершеннолетним сначала в ее машине, а потом в учебном классе. Фигурантка дела проработала в образовательном учреждении, где произошло совращение ученика, с 2014 года по июнь 2023-го.

До этого в штате Колорадо 34-летняя сотрудница образовательного учреждения Бренда Меза призналась полиции в интимной связи с 13-летним учеником, который заставил ее забыть о муже. Женщина работала в школах города Грили на различных должностях, в том числе секретарем и тренером. Американке предъявлены обвинения в совращении несовершеннолетнего, а сама она находится под следствием.