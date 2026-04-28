Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 10:20

Американку посадили в тюрьму за непристойные переписки с учениками



Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Учительницу из Техаса отправили в тюрьму за непристойную переписку со учениками, сообщила газета The New York Post. Женщина также должна выплатить залог в $150 тыс. (11,2 млн рублей).

Американка работала учителем на замену в округе Белл. Она переписывалась с несколькими учениками во внеурочное время. При этом полиция не раскрыла число пострадавших несовершеннолетних.

Ранее в Нью-Джерси учительницу Эшли Фислер арестовали за совращение ученика в 2021 году. Известно, что женщина занялась сексом с несовершеннолетним сначала в ее машине, а потом в учебном классе. Фигурантка дела проработала в образовательном учреждении, где произошло совращение ученика, с 2014 года по июнь 2023-го.

До этого в штате Колорадо 34-летняя сотрудница образовательного учреждения Бренда Меза призналась полиции в интимной связи с 13-летним учеником, который заставил ее забыть о муже. Женщина работала в школах города Грили на различных должностях, в том числе секретарем и тренером. Американке предъявлены обвинения в совращении несовершеннолетнего, а сама она находится под следствием.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Первая с начала конфликта вокруг Ирана партия СПГ прошла через Ормуз
Профессор объяснил прикосновение Трампа к Карлу III
Беспилотник рухнул на крышу дома в Молдавии
Стало известно, сколько налоговых вычетов предоставила ФНС с начала года
Житель Тюмени лишился детородного органа
АБА представила рейтинг самых эффективных новостных каналов в Telegram
Спортсмен без ног побил марафонский мировой рекорд
Учитель оценил инициативу по отмене домашних заданий
Женщина погибла в результате взрыва газового баллона в Ростове-на-Дону
«На повышенных тонах»: Набиуллина о том, как принимаются решения по ставке
В США раскрыли, что показала война в Иране
На ключевом направлении СВО стали все больше замечать «гигантов-отморозков»
Двое поляков напали с ножом на украинца во время продажи авто
В снежном плену в Бурятии оказались шесть человек
В Госдуме заявили о дефиците важного для беременных препарата
Стало известно, какие растения могут не пережить апрельский снегопад
МЧС раскрыло последствия циклона в трех регионах России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 апреля: где сбои в России
Терапевт назвал неочевидные причины шума в ушах
В России нашли решение для защиты аэропортов и вокзалов
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.