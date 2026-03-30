Учительница дважды занялась сексом с учеником и попала под арест

В Нью-Джерси учительницу Эшли Фислер арестовали за совращение ученика в 2021 году, сообщил телеканал Fox News. Известно, что женщина занялась сексом с несовершеннолетним сначала в ее машине, а потом в учебном классе.

На тот момент Фислер работала в одной из средних школ. Установлено, что педагог вступала в сексуальные отношения с учащимся, выбирая для встреч автомобиль, а также помещение самой школы.

В ходе расследования была обнаружена электронная переписка между Фислер и пострадавшим, носившая сексуальный характер. В настоящий момент женщина заключена под стражу. Ей инкриминируют насильственные действия в отношении несовершеннолетнего, а также преступление с использованием должностного положения.

Фигурантка дела проработала в образовательном учреждении, где произошло совращение ученика, с 2014 года по июнь 2023-го. Местные власти подтвердили, что в настоящее время Фислер отстранена от любой деятельности, связанной с работой с детьми.

Ранее в штате Колорадо 34-летняя сотрудница образовательного учреждения Бренда Меза призналась полиции в интимной связи с 13-летним учеником, который заставил ее забыть о муже. Женщина работала в школах города Грили на различных должностях, в том числе секретарем и тренером.