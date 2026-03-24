Учительница предпочла несовершеннолетнего ученика своему мужу

В штате Колорадо 34-летняя сотрудница образовательного учреждения Бренда Меза призналась полиции в интимной связи с 13-летним учеником, который заставил ее забыть о муже, сообщает издание New York Post. Женщина работала в школах города Грили на различных должностях, в том числе секретарем и тренером.

В ходе допроса подозреваемая заявила о своей одержимости подростком и призналась, что ревновала его к сверстницам. Секретарша и школьник вступали в интимную связь как минимум трижды в ее машине, припаркованной у супермаркета или в парке, перед этим они употребляли наркотики.

Меза заявила правоохранителям, что сравнила размер мужского достоинства своего «нового парня» с параметрами мужа. Сравнение оказалось не в пользу супруга. В настоящее время американке предъявлены обвинения в совращении несовершеннолетнего, а сама она находится под следствием.

Ранее бывший мэр города Де-Риддер в штате Луизиана Мисти Робертс Клэнтон предстала перед судом в США за сексуальную связь с 16-летним подростком. Она совратила несовершеннолетнего во время вечеринки, которую сама же и организовала у бассейна. Она распивала алкоголь вместе с подростками. Очевидцы позже рассказали, что вскоре Клэнтон начала флиртовать с будущей жертвой, а через некоторое время пара уединилась в одной из комнат.