Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 10:25

Мэр города совратила подростка на глазах у своих детей

В США мэр города Де-Риддер совратила 16-летнего подростка на глазах сына

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший мэр города Де-Риддер в штате Луизиана Мисти Робертс Клэнтон предстала перед судом в США за сексуальную связь с 16-летним подростком, пишет Daily Mail. Она совратила несовершеннолетнего во время вечеринки, которую сама же и организовала у бассейна.

На мероприятие женщина позвала друзей своих детей. Она распивала алкоголь вместе с подростками. Очевидцы позже рассказали, что вскоре Клэнтон начала флиртовать с будущей жертвой. Через некоторое время пара уединилась в одной из комнат, где между ними произошел половой акт.

Сын Клэнтон подсмотрел за происходящим через щель в окне и увидел, что его мать занимается сексом с его другом. Свидетелем этого стала и младшая дочь женщины. На тот момент экс-мэр все еще состояла в законном браке.

О запретных отношениях узнала и мать пострадавшего подростка. После той самой вечеринки она спросила у Клэнтон, не могла ли та забеременеть. В ответ бывшая градоначальница заявила, что принимает противозачаточные средства.

Ранее в США арестовали 38-летнюю учительницу математики из средней школы города Лафейетт в Луизиане. Совсем недавно педагог получила звание «Учитель года», но теперь ее обвиняют в непристойном поведении с учениками и в совращении одного из них. Остер уже отстранена от работы и находится под арестом в городской тюрьме.

совращение
США
мэры
несовершеннолетние
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белый дом опубликовал «веселое» видео с ударами по Ирану под песню Macarena
Наступление ВС РФ на Харьков 3 марта: обстановка у Волчанска и Купянска
Армия Израиля вошла на территорию соседней страны
Путин назначил посла России в Польше
Школьников «обрадовали» новым экзаменом по старому предмету
Китай обвинил США и Израиль в подрыве энергетической безопасности
Трамп отказался от скучных пресс-конференций по просьбе союзников
Экономист ответила, как введение ГОСТа повлияет на стоимость хлеба в России
Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта под Сумами
Ситуация в Дубае 3 марта: работа аэропортов, рейсы в Россию, удары Ирана
Новый удар Израиля привел к гибели 13 иранских военных
Стало известно, обрушит ли Иран рынок недвижимости в Дубае
Зеленский сделал дерзкое заявление о выборах на Украине
Россиянам рассказали, когда повысят коэффициенты к ставкам экосбора
Франция усилит ПВО на Кипре
Иранские города содрогнулись от взрывов
Невролог предупредила, чем грозит привычка чистить уши ватными палочками
Директор школы ответила рублем за травму девочки на стройке
Фьючерсы TTF обновили максимум с февраля 2025 года
В США признали давление Китая на Иран по одной причине
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.