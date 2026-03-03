Мэр города совратила подростка на глазах у своих детей В США мэр города Де-Риддер совратила 16-летнего подростка на глазах сына

Бывший мэр города Де-Риддер в штате Луизиана Мисти Робертс Клэнтон предстала перед судом в США за сексуальную связь с 16-летним подростком, пишет Daily Mail. Она совратила несовершеннолетнего во время вечеринки, которую сама же и организовала у бассейна.

На мероприятие женщина позвала друзей своих детей. Она распивала алкоголь вместе с подростками. Очевидцы позже рассказали, что вскоре Клэнтон начала флиртовать с будущей жертвой. Через некоторое время пара уединилась в одной из комнат, где между ними произошел половой акт.

Сын Клэнтон подсмотрел за происходящим через щель в окне и увидел, что его мать занимается сексом с его другом. Свидетелем этого стала и младшая дочь женщины. На тот момент экс-мэр все еще состояла в законном браке.

О запретных отношениях узнала и мать пострадавшего подростка. После той самой вечеринки она спросила у Клэнтон, не могла ли та забеременеть. В ответ бывшая градоначальница заявила, что принимает противозачаточные средства.

