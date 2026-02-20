Зимняя Олимпиада — 2026
Развратный тренер-педофил из Новосибирска оказался в наручниках

Бывшего тренера по фигурному катанию задержали в Новосибирске

Бывшего тренера по фигурному катанию Константина Медовикова, ранее ставшего фигурантом уголовного дела о совращении несовершеннолетних, задержали в Новосибирске, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Вопрос об избрании меры пресечения будет решаться в суде в ближайшее время.

Он задержан. В суде будем настаивать на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области сообщили о задержании в Сосновом Бору мужчины, который совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней в лифте детской поликлиники. Подозреваемым оказался сотрудник местной медико-санитарной части, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в Великобритании был вынесен приговор 54-летнему преподавателю географии Энтони Редмонду, признанному виновным в развращении двух несовершеннолетних школьниц. Преступления, как установило следствие, произошли в 2000-х годах в элитной католической школе для девочек в Плимуте, где тогда работал педагог.

