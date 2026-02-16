Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 11:47

Учитель получил 12 лет тюрьмы за надругательство над ребенком в шкафу

В Британии учитель географии получил 12 лет тюрьмы за растление учениц

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Великобритании 54-летнего учителя географии Энтони Редмонда приговорили к 12 годам тюремного заключения за совращение двух несовершеннолетних учениц,сообщает издание Mirror. Преступления были совершены в 2000-х годах, когда педагог работал в престижной католической школе для девочек в Плимуте.

Суд установил, что Редмонд растлевал пострадавших на территории школы, в том числе в учебном шкафу и учительской, а также в собственном доме и отеле. В ходе процесса выяснилось, что руководство учебного заведения годами игнорировало жалобы детей на странное поведение учителя, обвиняя учениц в распространении сплетен. Жертвы охарактеризовали осужденного как «больного и извращенного» человека, отметив, что он пытался переложить вину за случившееся на них. По словам бывших воспитанниц, о неуместных комментариях и приставаниях Редмонда в школе было известно многим, однако мер принято не было.

По решению суда от 10 февраля, Энтони Редмонд был пожизненно внесен в реестр сексуальных преступников. Помимо основного срока, ему в течение 20 лет запрещено вступать в любые контакты со своими жертвами. Данный случай вызвал широкий общественный резонанс в Плимуте, подняв вопрос о коллективной ответственности администрации школы за многолетнее сокрытие действий педофила.

Ранее 62-летняя учительница Линди Корстон потеряла работу после того, как ее участие в откровенных видео стало достоянием общественности. Съемки проходили с января 2023 года по январь 2025 года. В 2024 году Линди Корстон также начала работать моделью на OnlyFans.

Великобритания
учителя
педофилы
суды
приговоры
школьницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме оценили сменивших спортивное гражданство спортсменов
В Кремле призвали отслеживать случаи резкого роста тарифов на услуги ЖКХ
В Кремле раскрыли, что делают власти в связи с нападениями на школы
Баку и Ереван проведут переговоры о границах в Армении
В Кремле объяснили отсутствие Мединского на переговорах в Абу-Даби
В Кремле раскрыли важную деталь переговоров в Женеве
«По-другому невозможно»: Песков поддержал слова Фицо о нефтяном шантаже
Астрономы зафиксировали превращение массивной звезды в черную дыру
Песков рассказал о роли Дмитриева на переговорах по Украине в Женеве
«Идеальный вариант!»: Лукашенко рассказал, как США «сглупили» с Мадуро
Шведский король с иронией ответил на падение лыжницы на Олимпиаде
Политолог ответил, как Трамп может воспользоваться задержанием Галущенко
«Ураганное течение»: Симоньян раскрыла страшные детали борьбы с раком
Спасатели напомнили правила безопасности при сжигании чучела на Масленицу
Технолог ответила, можно ли греть мед
«Отрабатывает»: Медведчук нашел объяснение нападкам Зеленского на Орбана
Девять человек погибли из-за падения снега и льда с крыш в России
Майданов сообщил о важной акции, которую проводит в честь своего юбилея
В российских магазинах стали продавать меньше огурцов
Заточили в психушке: кровавая маньячка из Зюзино планирует месть полиции?
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.