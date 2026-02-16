Учитель получил 12 лет тюрьмы за надругательство над ребенком в шкафу В Британии учитель географии получил 12 лет тюрьмы за растление учениц

В Великобритании 54-летнего учителя географии Энтони Редмонда приговорили к 12 годам тюремного заключения за совращение двух несовершеннолетних учениц,сообщает издание Mirror. Преступления были совершены в 2000-х годах, когда педагог работал в престижной католической школе для девочек в Плимуте.

Суд установил, что Редмонд растлевал пострадавших на территории школы, в том числе в учебном шкафу и учительской, а также в собственном доме и отеле. В ходе процесса выяснилось, что руководство учебного заведения годами игнорировало жалобы детей на странное поведение учителя, обвиняя учениц в распространении сплетен. Жертвы охарактеризовали осужденного как «больного и извращенного» человека, отметив, что он пытался переложить вину за случившееся на них. По словам бывших воспитанниц, о неуместных комментариях и приставаниях Редмонда в школе было известно многим, однако мер принято не было.

По решению суда от 10 февраля, Энтони Редмонд был пожизненно внесен в реестр сексуальных преступников. Помимо основного срока, ему в течение 20 лет запрещено вступать в любые контакты со своими жертвами. Данный случай вызвал широкий общественный резонанс в Плимуте, подняв вопрос о коллективной ответственности администрации школы за многолетнее сокрытие действий педофила.

