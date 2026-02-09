Пожилая учительница потеряла работу из-за откровенных видео

Зимняя Олимпиада — 2026
В Великобритании 62-летняя учительница лишилась работы из-за съемок в порно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Великобритании 62-летняя учительница Линди Корстон потеряла работу после того, как ее участие в откровенных видео стало достоянием общественности, передает The Independent. Съемки проходили с января 2023 года по январь 2025 года. В 2024 году Линди Корстон также начала работать моделью на OnlyFans.

Одной из сотрудниц школы пришло уведомление с вышеупомянутого сайта, где она узнала свою коллегу. Комиссия Агентства по регулированию преподавательской деятельности признала Корстон виновной в «неприемлемом профессиональном поведении» и поведении, которое может нанести ущерб репутации профессии.

Учительница сначала попыталась защитить свое право на личную жизнь, но затем принесла извинения и выразила сожаление о случившемся. По ее словам, она не ожидала, что видео станут доступны широкой публике. Женщину отстранили от преподавательской деятельности в школе, и у нее не будет возможности обжаловать это решение в течение следующих двух лет.

Ранее в США замужнюю учительницу обвинили в интимных отношениях с 15-летним учеником. Прокуратура нашла около 25 тыс. сообщений между ними. Женщине грозит до 12 лет тюрьмы. Подросток сначала заявил, что встречался с дочерью педагога, но позже признался во лжи.

