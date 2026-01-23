Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 17:32

Учительница отправила школьнику около 25 тыс. сообщений и попала под суд

В США учительнице грозит до 12 лет тюрьмы за связь с несовершеннолетним

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В США замужнюю учительницу Эллисон Хавеманн-Нидрах обвинили в связи с 15-летним учеником после того, как следствие выявило около 25 тыс. отправленных подростку сообщений, рассказали в прокуратуре округа Монмут, штат Нью-Джерси. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, воспитывающая двоих детей учительница состояла в романтических отношениях со школьником. Подросток не скрывал эту связь от друзей, однако во время первого допроса в полиции утверждал, что якобы встречался с дочерью учительницы.

Позднее несовершеннолетний признался в реальных обстоятельствах произошедшего. В ходе расследования сотрудники полиции изъяли мобильный телефон обвиняемой, в котором обнаружили десятки тысяч сообщений интимного характера. Уголовное дело передано в суд. Вынесение приговора учительнице запланировано на весну.

Ранее объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что учительница Афина С. совратила двух школьников в апреле и июле прошлого года, находясь у себя дома. Как отметили в ведомстве, учительница пошла на это «с целью удовлетворения своего сексуального влечения и половых потребностей». В качестве доказательства была представлена переписка девушки с 12-летними школьниками.

